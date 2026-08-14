Sri Havisha Hospitality Infrastructure mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Sri Havisha Hospitality Infrastructure äußerte sich am 12.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Verlust je Anteilsschein wurde bei 0,06 INR vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,060 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Sri Havisha Hospitality Infrastructure mit einem Umsatz von insgesamt 28,8 Millionen INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 27,9 Millionen INR erwirtschaftet worden waren, um 3,34 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at