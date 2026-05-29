Sri Havisha Hospitality Infrastructure stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Sri Havisha Hospitality Infrastructure hat am 27.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Sri Havisha Hospitality Infrastructure vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,04 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,060 INR je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 3,34 Prozent auf 33,0 Millionen INR. Im Vorjahresviertel hatte Sri Havisha Hospitality Infrastructure 34,2 Millionen INR umgesetzt.

Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 0,170 INR beziffert. Im Vorjahr hatte Sri Havisha Hospitality Infrastructure ein Ergebnis je Aktie von -0,140 INR vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 7,34 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 135,11 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum waren 145,82 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at