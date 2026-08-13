Sri Lakshmi Saraswathi Textiles (Arni) gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Sri Lakshmi Saraswathi Textiles (Arni) hat am 12.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 16,56 INR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -11,310 INR je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 5,79 Prozent auf 207,0 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 219,8 Millionen INR gelegen.

Redaktion finanzen.at