Sri Lakshmi Saraswathi Textiles (Arni) öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Sri Lakshmi Saraswathi Textiles (Arni) äußerte sich am 27.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 11,36 INR. Im Vorjahresquartal hatten -11,320 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 20,69 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 261,8 Millionen INR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 207,6 Millionen INR.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -47,240 INR. Im Vorjahr waren -62,130 INR je Aktie erzielt worden.

Sri Lakshmi Saraswathi Textiles (Arni) hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 872,78 Millionen INR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 12,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 994,62 Millionen INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at