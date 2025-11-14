|
Sri Lakshmi Saraswathi Textiles (Arni) stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Sri Lakshmi Saraswathi Textiles (Arni) hat am 12.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 9,91 INR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -15,830 INR je Aktie erzielt worden.
Mit einem Umsatz von 234,0 Millionen INR, gegenüber 234,5 Millionen INR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,23 Prozent präsentiert.
