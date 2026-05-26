BP Aktie
WKN: 850517 / ISIN: GB0007980591
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26.05.2026 09:49:32
Sri Lanka jolts markets with outsized 100-bp rate hike to counter Gulf crisis
The Central Bank raised the overnight policy rate to 8.75% from 7.75%Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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