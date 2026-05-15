Sri Lotus Developers and Realty präsentierte Quartalsergebnisse

Sri Lotus Developers and Realty hat am 12.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 5,04 INR, nach 5,51 INR im Vorjahresvergleich.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 7,69 Milliarden INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 40,39 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Sri Lotus Developers and Realty einen Umsatz von 5,48 Milliarden INR eingefahren.

Auf das abgelaufene Gesamtjahr blickend, hatten Analysten mit einem Gewinn von 4,90 INR je Aktie sowie einem Umsatz in Höhe von 7,69 Milliarden INR gerechnet.

Redaktion finanzen.at