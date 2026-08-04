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04.08.2026 06:31:29
Sri Lotus Developers and Realty zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Sri Lotus Developers and Realty lud am 03.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,93 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,590 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Das vergangene Quartal hat Sri Lotus Developers and Realty mit einem Umsatz von insgesamt 1,32 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 613,2 Millionen INR erwirtschaftet worden waren, um 115,84 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
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