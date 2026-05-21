Sri Nachammai Cotton Mills legte Quartalsergebnis vor

Sri Nachammai Cotton Mills ließ sich am 19.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Sri Nachammai Cotton Mills die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 11,82 INR gegenüber -1,420 INR im Vorjahresquartal verkündet.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 148,8 Millionen INR – eine Minderung von 18,75 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 183,1 Millionen INR eingefahren.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 8,860 INR ausgewiesen. Im Vorjahr waren -7,480 INR je Aktie erwirtschaftet worden.

Der Umsatz lag bei 645,29 Millionen INR – das entspricht einem Abschlag von 6,71 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 691,73 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at