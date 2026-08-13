|
13.08.2026 06:31:29
Sri Nachammai Cotton Mills stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Sri Nachammai Cotton Mills veröffentlichte am 11.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,34 INR gegenüber 12,56 INR im Vorjahresquartal verkündet.
Der Umsatz wurde auf 129,1 Millionen INR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 7,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 139,1 Millionen INR umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!