Sri Nachammai Cotton Mills stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Sri Nachammai Cotton Mills veröffentlichte am 11.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,34 INR gegenüber 12,56 INR im Vorjahresquartal verkündet.

Der Umsatz wurde auf 129,1 Millionen INR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 7,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 139,1 Millionen INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at