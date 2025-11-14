Sri Nachammai Cotton Mills stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Sri Nachammai Cotton Mills hat am 11.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 2,45 INR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -1,200 INR erwirtschaftet worden.

Das vergangene Quartal hat Sri Nachammai Cotton Mills mit einem Umsatz von insgesamt 199,9 Millionen INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 166,2 Millionen INR erwirtschaftet worden waren, um 20,26 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at