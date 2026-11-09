Sri Ramakrishna Mills (Coimbatore): Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Sri Ramakrishna Mills (Coimbatore) gab am 06.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS lag bei 2,65 INR. Im letzten Jahr hatte Sri Ramakrishna Mills (Coimbatore) einen Gewinn von -1,300 INR je Aktie eingefahren.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Sri Ramakrishna Mills (Coimbatore) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 52,27 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 240,4 Millionen INR. Im Vorjahresviertel waren 157,9 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at