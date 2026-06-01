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01.06.2026 06:31:29
Sri Ramakrishna Mills (Coimbatore) legte Quartalsergebnis vor
Sri Ramakrishna Mills (Coimbatore) lud am 29.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 42,42 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,400 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 322,71 Prozent auf 514,0 Millionen INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 121,6 Millionen INR in den Büchern gestanden.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 38,57 INR beziffert, während im Vorjahr 5,13 INR je Aktie in den Büchern standen.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 12,68 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 977,37 Millionen INR ausgewiesen. Im Vorjahr waren 867,37 Millionen INR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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