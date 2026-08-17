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17.08.2026 06:31:29
Sri Trang Agro-Industry hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Sri Trang Agro-Industry ließ sich am 14.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Sri Trang Agro-Industry die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
In Sachen EPS wurden 0,58 THB je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Sri Trang Agro-Industry -0,510 THB je Aktie eingenommen.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 31,00 Milliarden THB in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,53 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Sri Trang Agro-Industry einen Umsatz von 30,84 Milliarden THB eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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