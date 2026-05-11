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11.05.2026 06:31:29
Sri Trang Agro-Industry stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Sri Trang Agro-Industry hat am 08.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,42 THB. Im Vorjahresviertel hatte Sri Trang Agro-Industry 0,450 THB je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite hat Sri Trang Agro-Industry im vergangenen Quartal 26,84 Milliarden THB verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 21,94 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Sri Trang Agro-Industry 34,39 Milliarden THB umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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