Sri Trang Agro-Industry verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Sri Trang Agro-Industry hat am 10.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Das EPS lag bei 0,32 THB. Im letzten Jahr hatte Sri Trang Agro-Industry einen Gewinn von -0,550 THB je Aktie eingefahren.

Im abgelaufenen Quartal hat Sri Trang Agro-Industry 29,52 Milliarden THB umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 36,83 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 21,57 Milliarden THB erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at