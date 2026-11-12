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12.11.2026 06:31:28
Sri Trang Agro-Industry verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Sri Trang Agro-Industry hat am 10.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.
Das EPS lag bei 0,32 THB. Im letzten Jahr hatte Sri Trang Agro-Industry einen Gewinn von -0,550 THB je Aktie eingefahren.
Im abgelaufenen Quartal hat Sri Trang Agro-Industry 29,52 Milliarden THB umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 36,83 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 21,57 Milliarden THB erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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