Sri Trang Agro-Industry verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Sri Trang Agro-Industry gab am 10.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,32 THB ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0,550 THB erwirtschaftet worden.

Sri Trang Agro-Industry hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 29,52 Milliarden THB abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 36,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 21,57 Milliarden THB erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at