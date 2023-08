Sri Trang Gloves H1 profit tumbles 97.5% on lower selling prices

GLOVE manufacturer Sri Trang Gloves (Thailand) (STGT) posted a 97.5 per cent decline in net profit to 15.2 million baht (S$583,455.13) for the three-month period ended Jun 30, 2023, from 616.5 million baht over the same period a year earlier. Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times Zum vollständigen Artikel