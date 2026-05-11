Sri Trang Gloves (Thailand) stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Sri Trang Gloves (Thailand) hat sich am 08.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,14 THB. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,150 THB je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 16,20 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 5,49 Milliarden THB. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6,55 Milliarden THB umgesetzt.

Redaktion finanzen.at