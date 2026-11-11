|
11.11.2026 06:31:29
Sri Trang Gloves (Thailand): Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Sri Trang Gloves (Thailand) hat am 10.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,12 THB, nach -0,040 THB im Vorjahresvergleich.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 0,12 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 6,09 Milliarden THB, während im Vorjahreszeitraum 6,08 Milliarden THB ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!