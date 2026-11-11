Sri Trang Gloves (Thailand): Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Sri Trang Gloves (Thailand) hat am 10.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,12 THB, nach -0,040 THB im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 0,12 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 6,09 Milliarden THB, während im Vorjahreszeitraum 6,08 Milliarden THB ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at