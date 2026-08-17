Sri Trang Gloves (Thailand) zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Sri Trang Gloves (Thailand) veröffentlichte am 14.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,20 THB. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,030 THB je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,95 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 6,11 Milliarden THB ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 6,00 Milliarden THB in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at