Srisawad hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 16.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Es stand ein EPS von 0,86 THB je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Srisawad noch ein Gewinn pro Aktie von 0,800 THB in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Srisawad 5,07 Milliarden THB umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 3,58 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 4,89 Milliarden THB erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at