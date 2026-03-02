|
02.03.2026 06:31:29
Srisawad gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Srisawad äußerte sich am 27.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,80 THB beziffert, während im Vorjahresquartal 0,740 THB je Aktie in den Büchern standen.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4,83 Milliarden THB – das entspricht einem Minus von 3,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,03 Milliarden THB in den Büchern gestanden hatten.
Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 3,02 THB je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Srisawad ein Gewinn pro Aktie von 3,04 THB in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 19,30 Milliarden THB – eine Minderung um 8,32 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 21,05 Milliarden THB eingefahren.
Redaktion finanzen.at
