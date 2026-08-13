Srisawad gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Srisawad hat am 11.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,26 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Srisawad ein EPS von 0,230 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz wurden 147,6 Millionen USD gegenüber 144,9 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at