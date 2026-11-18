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18.11.2026 06:31:28
Srisawad gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Srisawad veröffentlichte am 16.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Das EPS belief sich auf 0,86 THB gegenüber 0,800 THB je Aktie im Vorjahresquartal.
Umsatzseitig wurden 5,07 Milliarden THB vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Srisawad 4,89 Milliarden THB umgesetzt.
Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,873 THB sowie einen Umsatz von 4,31 Milliarden THB prognostiziert.
Redaktion finanzen.at
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