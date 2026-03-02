02.03.2026 06:31:29

Srisawad informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Srisawad hat am 27.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf 0,80 THB beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Srisawad 0,740 THB je Aktie verdient.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 3,98 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 5,03 Milliarden THB. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 4,83 Milliarden THB.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 3,02 THB beziffert. Im Jahr zuvor waren 3,04 THB je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Srisawad mit einem Umsatz von insgesamt 19,30 Milliarden THB abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 21,05 Milliarden THB erwirtschaftet worden waren, um -8,32 Prozent verringert.

