Srisawad öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Srisawad hat am 11.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,84 THB, nach 0,760 THB im Vorjahresvergleich.

Beim Umsatz wurden 4,81 Milliarden THB gegenüber 4,80 Milliarden THB im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at