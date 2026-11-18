Srisawad gab am 16.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,26 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,250 USD je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 0,59 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 152,3 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 151,4 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at