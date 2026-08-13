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13.08.2026 06:31:29
Srisawad Power 1979: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Srisawad Power 1979 hat am 11.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,84 THB ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,760 THB je Aktie generiert.
Der Umsatz lag bei 4,81 Milliarden THB – das entspricht einem Zuwachs von 0,22 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4,80 Milliarden THB erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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