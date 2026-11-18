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18.11.2026 06:31:28
Srisawad Power 1979 stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Srisawad Power 1979 hat am 16.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Srisawad Power 1979 hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,86 THB je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,800 THB je Aktie gewesen.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,58 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 5,07 Milliarden THB ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 4,89 Milliarden THB in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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