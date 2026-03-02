Srisawad Power 1979 verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Srisawad Power 1979 veröffentlichte am 27.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Es stand ein EPS von 0,80 THB je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Srisawad Power 1979 noch ein Gewinn pro Aktie von 0,740 THB in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 3,98 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 4,83 Milliarden THB. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5,03 Milliarden THB umgesetzt.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 3,02 THB beziffert. Im Vorjahr hatte Srisawad Power 1979 3,04 THB je Aktie verdient.

Der Umsatz lag bei 19,30 Milliarden THB – das entspricht einem Abschlag von 8,32 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 21,05 Milliarden THB erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at