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18.05.2026 06:31:29
Srisawad Power 1979 veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Srisawad Power 1979 hat am 15.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Das EPS wurde auf 0,81 THB beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,660 THB je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite standen 4,90 Milliarden THB in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4,77 Milliarden THB umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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