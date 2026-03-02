Srisawad präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Srisawad veröffentlichte am 27.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,25 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,220 USD je Aktie generiert.

Umsatzseitig wurden 150,1 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Srisawad 148,1 Millionen USD umgesetzt.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 0,920 USD je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Srisawad ein Gewinn pro Aktie von 0,860 USD in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 586,86 Millionen USD, gegenüber 596,39 Millionen USD im Vorjahr, wurde ein Umsatzrückgang von 1,60 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at