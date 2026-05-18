Srisawad präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Srisawad präsentierte am 15.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,26 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,200 USD je Aktie generiert.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 10,25 Prozent auf 155,0 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 140,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at