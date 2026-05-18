Srisawad stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Srisawad hat am 15.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,81 THB eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,660 THB je Aktie erzielt worden.

Srisawad hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,90 Milliarden THB abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 4,77 Milliarden THB erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at