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18.05.2026 06:31:29
Srisawad zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Srisawad veröffentlichte am 15.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Das EPS wurde auf 0,81 THB beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,660 THB je Aktie erzielt worden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Srisawad im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,65 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 4,90 Milliarden THB. Im Vorjahresviertel waren 4,77 Milliarden THB in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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