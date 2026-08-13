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13.08.2026 06:31:29
Srithai Superware stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Srithai Superware hat am 11.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,06 THB. Im Vorjahresviertel waren 0,010 THB je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 25,26 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2,23 Milliarden THB ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,78 Milliarden THB in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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