Srithai Superware stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Srithai Superware hat am 11.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS lag bei 0,02 THB. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,020 THB ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet.

Srithai Superware hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,78 Milliarden THB abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 4,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,87 Milliarden THB erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at