Sriven Multi-Tech gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Sriven Multi-Tech hat am 11.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Auf der Umsatzseite standen 0,2 Millionen INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 0,1 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at