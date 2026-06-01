Sriven Multi-Tech zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Sriven Multi-Tech hat am 29.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 94,67 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,5 Millionen INR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 0,1 Millionen INR.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Sriven Multi-Tech 0,46 Millionen INR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 71,25 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Hier waren 1,60 Millionen INR umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at