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27.05.2026 06:31:29
SRM Contractors: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
SRM Contractors stellte am 26.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Das EPS lag bei 23,58 INR. Im letzten Jahr hatte SRM Contractors einen Gewinn von 10,49 INR je Aktie eingefahren.
Der Umsatz wurde auf 4,46 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,28 Milliarden INR umgesetzt worden waren.
Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 48,39 INR präsentiert. Im Vorjahr hatte SRM Contractors ein EPS von 23,97 INR je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite hat SRM Contractors im vergangenen Geschäftsjahr 10,26 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 94,19 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte SRM Contractors 5,28 Milliarden INR umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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