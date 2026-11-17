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17.11.2026 06:31:28
SRM Contractors zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
SRM Contractors hat am 14.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 13,09 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte SRM Contractors ein EPS von 8,75 INR je Aktie vermeldet.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat SRM Contractors in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 47,17 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 3,04 Milliarden INR im Vergleich zu 2,06 Milliarden INR im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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