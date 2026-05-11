SRM Entertainment: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

SRM Entertainment gab am 08.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,05 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte SRM Entertainment ein EPS von -0,040 USD je Aktie vermeldet.

SRM Entertainment hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,2 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 8,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at