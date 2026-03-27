SRM Entertainment hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

SRM Entertainment hat am 25.03.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,21 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,050 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,2 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 30,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,9 Millionen USD in den Büchern standen.

Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,160 USD gegenüber -0,370 USD im Vorjahr verkündet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 9,98 Prozent auf 4,74 Millionen USD aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 4,31 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at