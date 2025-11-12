SRM Entertainment präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

SRM Entertainment hat am 10.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0,04 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte SRM Entertainment -0,100 USD je Aktie verdient.

Beim Umsatz wurden 1,1 Millionen USD gegenüber 0,9 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at