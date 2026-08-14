SRM Entertainment: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

SRM Entertainment ließ sich am 11.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat SRM Entertainment die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Mit einem EPS von 0,01 USD lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als SRM Entertainment mit 0,010 USD je Aktie genauso viel verdiente.

Das vergangene Quartal hat SRM Entertainment mit einem Umsatz von insgesamt 1,6 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 17,16 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at