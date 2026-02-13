SRV Group: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

SRV Group lud am 11.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

In Sachen EPS wurden 0,99 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte SRV Group 0,180 EUR je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz wurden 215,8 Millionen EUR gegenüber 209,1 Millionen EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 0,780 EUR gegenüber 0,180 EUR je Aktie im Vorjahr.

Das vergangene Geschäftsjahr hat SRV Group mit einem Umsatz von insgesamt 705,60 Millionen EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 745,81 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren, um -5,39 Prozent verringert.

Die Schätzungen der Analysten für das Gesamtjahr hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 0,320 EUR und einen Umsatz von 706,70 Millionen EUR beziffert.

Redaktion finanzen.at