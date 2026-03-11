SS Innovations International, gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

SS Innovations International, hat am 10.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von 0,01 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,010 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 79,38 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 14,5 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 8,1 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,060 USD. Im Vorjahr waren -0,110 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 106,07 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 42,41 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 20,58 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at