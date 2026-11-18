SS Innovations International, hat am 16.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,03 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,020 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 50,62 Prozent auf 6,3 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte SS Innovations International, 12,8 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at