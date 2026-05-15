SS Innovations International, veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

SS Innovations International, hat sich am 13.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,02 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,030 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde auf 11,1 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5,1 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at